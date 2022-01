தடையை மீறி ஊர் சுத்துரீங்களா.. கொரோனா டெஸ்ட் எடுத்துட்டு போங்க.. சேலத்தில் தெறிக்க விட்ட அதிகாரிகள்

Salem

oi-Rajkumar R

சேலம் : சேலத்தில் கொரோனா காரணமாக விதிக்கப்பட்டுள்ள முழு ஊரடங்கை மீறி சாலைகளில் சுற்றித்திரிந்த நபர்களை பிடித்த சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் அவர்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொண்டதைக் கண்டு மற்றவர்கள் தெறித்து ஓடினர்..

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் ஒருநாள் பாதிப்பு 30 ஆயிரத்தை எட்டியுள்ளது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் இரவு நேர ஊரடங்கு ஜனவரி 31 வரை அமலில் உள்ளது.

மேலும் கொரோனா பரவலைக் கட்டுப்படுத்த 3வது ஞாயிற்றுக்கிழமையாக இன்று முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டு நேற்று இரவு 10 மணிக்கு அமலுக்கு வந்துள்ள நிலையில் நாளை காலை 5 மணி வரை இந்த ஊரடங்கு அமலில் இருக்கும்.

In Salem, people who roamed the roads in defiance of the full curfew imposed by the Corona were examined by their health officials.