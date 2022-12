கிஃப்ட்டை பிரித்து பார்த்ததும் நெகிழ்ந்துபோன எடப்பாடி..! மேடையிலேயே கண் கலங்கிட்டாரே! ஆஹா!

Salem

oi-Vignesh Selvaraj

சேலம் : சேலத்தில் இன்று நடைபெற்ற ஒரு தனியார் நிகழ்ச்சியில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி பங்கேற்றார். அப்போது அவருக்கு வழங்கப்பட்ட பரிசு நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேடைக்கு வந்த அதிமுக நிர்வாகிகள், எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் ஒரு பரிசைக் கொடுத்து, அதனை இப்போதே பிரித்துப் பார்க்க வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுத்தனர்.

இதையடுத்து, அதனைப் பிரித்துப் பார்த்த எடப்பாடி பழனிசாமி, நெகிழ்ந்துபோய் கண் கலங்கியுள்ளார். இது அங்கிருந்தோர் மத்தியில் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Leader of Opposition Edappadi Palaniswami participated in a private event held in Salem today. When he saw the gift given to him, he was overwhelmed with emotion.