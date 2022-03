''இதற்காகத் தான் காத்திருந்தேன்..' - தீர்ப்புக்கு பின் கோகுல்ராஜின் தாயார் கண்ணீர் பேட்டி

Salem

சேலம்: கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கில் 10பேரை குற்றவாளியாக அறிவித்த தீர்ப்பு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது இந்த தீர்ப்புக்காக உயிரோடு காத்திருந்தேன் என கோகுல்ராஜ் தாயார் கண்ணீருடன் தெரிவித்துள்ளார்.

சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரைச் சேர்ந்த வெங்கடாசலம் - சித்ரா தம்பதியின் மகன் கோகுல்ராஜ். பி.இ. பட்டதாரி. பட்டியல் சமூகத்தைச் சேர்ந்த இவரும், கல்லூரியில் உடன் படித்து வந்த நாமக்கல்லைச் சேர்ந்த சுவாதி என்ற மாணவியும் நெருங்கி பழகி வந்தனர். சுவாதி வேறு சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்.

கடந்த 2015ம் ஆண்டு வீட்டில் இருந்து கல்லூரிக்குச் சென்றுவிட்டு வருவதாகக் கூறிச்சென்ற கோகுல்ராஜ் மறுநாள் கிழக்கு தொட்டிப்பாளையம் அருகில் ரயில் தண்டவாளத்தில் தலை துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் சடலமாகக் கிடந்தார்.

Gokulraj's mother said with tears in her eyes that she was happy with the verdict that convicted 10 people in the Gokulraj murder case.