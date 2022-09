திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணியை உடைக்க ஆர்எஸ்எஸ் சதி... கே.எஸ்.அழகிரி பகிரங்க குற்றச்சாட்டு

Salem

oi-Halley Karthik

சேலம்: இந்தியாவின் பொருளாதாரம் அதலபாதாளத்தில் உள்ளது. சிறு குறு நிறுவனங்கள் வளர்ச்சி இல்லாமல் உள்ளது என தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி விமர்சித்துள்ளார்.

அதேபோல காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் நாட்டின் ஜிடிபி 9.2 சதவிகிதம் வளர்ச்சியடைந்து இருந்ததாகவும், தற்போது 7 சதவிகிதத்திற்கு கீழே உள்ளதாகவும் மத்திய அரசை குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

அதேபோல தமிழ்நாட்டில் திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணியை பிரிக்க ஆர்எஸ்எஸ் முயல்வதாகவும் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

3750 + 50 + 50.. ஆசை ஆசையாக வீட்டுக்கு போன கே.எஸ் அழகிரி.. ஸ்டாலின் தந்த

English summary

India's economy is at rock bottom. Tamil Nadu Congress Committee President KS Azhagiri has criticized that small and micro enterprises are not developing. Similarly, he blamed the central government that the country's GDP was growing at 9.2 percent during the Congress regime and now it is below 7 percent.