கருணாநிதி குடும்பத்திற்கு விசுவாசம்.. உதயநிதி மகன் வந்தாலும் ஆதரிப்போம்..சொல்கிறார் கே.என்.நேரு

oi-Jeyalakshmi C

சேலம்: கருணாநிதியின் குடும்பத்திற்கு என்றென்றும் விசுவாசமாக இருப்போம் என்று கூறியுள்ளார் அமைச்சர் கே.என்.நேரு. உதயநிதி மட்டுமல்ல, அவரது மகன் வந்தாலும் வாழ்க என்று சொல்லுவோம். வாரிசு அரசியல் என்று கூறியெல்லாம் எங்களை மிரட்டிவிட முடியாது. திமுக கழகத் தொண்டர்கள் எப்போதும் நன்றியுடன் இருப்பவர்கள் என்றும் கே.என். நேரு தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு மே மாதம் ஸ்டாலின் முதல்வராக பதவியேற்ற போதே அவரது அமைச்சரவையில் உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைச்சராக இடம்பெறுவர் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. முதல் அமைச்சரவையில் உதயநிதி ஸ்டாலின் இடம்பெறாதது அவரது ஆதரவாளர்களுக்கு ஏமாற்றத்தை அளித்தது. அதே நேரத்தில் உதயநிதியின் நண்பர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்றார்.

உதயநிதியை அமைச்சராக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுவடைந்தது. திமுகவினர் பல மாவட்டங்களில் இருந்தும் தீர்மானம் நிறைவேற்றி கட்சி தலைமைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். உதயநிதி விரைவில் அமைச்சராக பொறுப்பேற்பார் என்று பலமுறை அமைச்சர்கள் கூறி வந்தனர். இந்த நிலையில் கடந்த 14ஆம் தேதியன்று அமைச்சராக பதவியேற்றார் உதயநிதி ஸ்டாலின். இதனையடுத்து திமுகவினர் பலரும் உற்சாகமடைந்துள்ளனர். உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைச்சராக பதவியேற்ற உடன் தனது மகன் இன்பநிதியுடன் வீடியோகாலில் பேசினார்.

Minister K. N. Nehru has said that we will be loyal to Karunanidhi's family forever. Let us say long live not only Udayanidhi but also his son. We cannot be intimidated by the claims of succession politics. DMK workers are always grateful and K.N. Nehru said.