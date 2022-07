மளமளவென நிரம்பும் மேட்டூர் அணை.. 1 லட்சம் கனஅடி நீர் வரத்தால் 105 அடியாக உயர்வு

Salem

oi-Jeyalakshmi C

சேலம்: காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக நீர் வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் மேட்டூர் அணை மளமளவென நிரம்பி வருகிறது. மேட்டூர் அணை நீர் மட்டம் 105 அடியாக உயர்ந்துள்ளதால் விரைவில் முழு கொள்ளளவை எட்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழக, கர்நாடக மாநில காவிரி நீர் பிடிப்பு பகுதிகளில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனால் காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து படிப்படியாக அதிகரிக்கத் தொடங்கியது. இந்நிலையில் இரு தினங்களுக்கு முன் நீர்வரத்து வினாடிக்கு 50,000 கனஅடியாக இருந்தது.

கர்நாடகா மற்றும் காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்து வரும் தொடர் கனமழையின் காரணமாக கர்நாடகாவில் உள்ள கபிணி, கிருஷ்ணராஜசாகர் அணைகள் நிரம்பியுள்ளன.

English summary

Mettur Dam water level rises to 105 feet: (மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் 105 அடியாக உயர்வு) Mettur Dam is overflowing due to increased water flow due to heavy rains in the Cauvery catchment areas. Mettur dam is expected to reach full capacity soon as the water level has risen to 105 feet.