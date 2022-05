தங்கம்போல் தொடர் விலை உயர்வு ..சேலத்தில் தக்காளி திருடிய ‛டிப்டாப்’ இளைஞர்! ஸ்கூட்டரில் ‛எஸ்கேப்’

Salem

oi-Nantha Kumar R

சேலம்: தங்கம் விலையேற்றம் போல் சமீபத்தில் தக்காளியின் விலை புதிய உச்சம் தொட்டதால் சேலம் அருகே டிப்டாப் உடையில் வந்து தக்காளி கிரேடை நைசாக திருடி செல்வது சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகி உள்ளது.

சேலத்தில் தக்காளி திருடிய ‛டிப்டாப்’ இளைஞர்! - CCTV காட்சி

தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக தக்காளின் விலை புதிய உச்சம் தொட்டது. சென்னை உள்ளிட்ட பெருநகரங்களில் ஒரு கிலோ தக்காளி ரூ.100 யை தாண்டியது. அதன்பிறகும் விலையேற்றம் நிற்கவில்லை.

தங்கம் போல் தொடர்ந்து தக்காளி விலை ஏறி வந்தது. அதிகபட்சமாக ரூ.110 வரை சில இடங்களில் விற்பனையானது. இதனால் இல்லத்தரசிகள் சிரமப்பட்டனர். மேலும், சமையலில் தக்காளி பயன்பாட்டை குறைத்தனர்.

English summary

As the price of tomatoes recently touched high like the rise in gold. Now a CCTV camera recorded a man stealing a tomato grad in front of a shop near salem.