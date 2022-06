அதிரடி.. டிடிவி மீட்டிங்? புகழேந்தியுடன் சிட்டிங்! ஓபிஎஸ்-ஐ கட்சிலருந்து தூக்குங்க! பறந்த புகார்..!

Salem

oi-Rajkumar R

சேலம் : அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட நபருடன் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் பன்னீர்செல்வம் தொடர்பு வைத்துள்ளதால் அவர் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அதிமுக தலைமைக் கழகத்திற்கு சேலத்தில் இருந்து புகார் மனு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

அதிமுக தலைமை அறிவிப்புபடி கடந்த ஜூன் 14-ஆம் தேதி அதிமுகவின் கோட்பாட்டிற்கு எதிராக செயல்பட்டாத முன்னாள் கர்நாடக மாநில செயலாளரும், செய்தி தொடர்பாளருமான புகழேந்தி என்பவர் அடிப்படை உறுப்பினர் உட்பட அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்தும் நீக்கப்பட்டார்.

இதனால் கட்சித் தொண்டர்கள் யாரும் அவருடன் எந்தவித தொடர்பும் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்று எச்சரிக்கை வழங்கிய ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் கூட்டாக அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தனர்.

A complaint has been lodged with the AIADMK leadership from Salem seeking disciplinary action against AIADMK coordinator Panneer Selvam for having links with a person who was expelled from the AIADMK.