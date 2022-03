ஸ்டாலின் துபாய்க்கு ஃபேமிலி டூர் போயிருக்காரு! அடித்து சொல்லும் எடப்பாடி பழனிசாமி

Salem

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சேலம்: முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் துபாய்க்கு துறை ரீதியான அமைச்சர்கள், அதிகாரிகளை அழைத்துச் செல்லாமல் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் சுற்றுலா சென்று இருப்பதாக அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், தொழில்துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, எம்.எல்.ஏ. உதயநிதி ஸ்டாலின் மற்றும் முதலமைச்சரின் குடும்பத்தினர் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை துபாய்க்கு சென்றனர்.

அங்கு துபாய் எக்ஸ்போவில் தமிழ்நாட்டுக்கான அரங்கை திறந்து வைத்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொழில் முதலீடுகள் குறித்து துபாய் அமைச்சர்கள், தொழில் நிறுவனங்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.

தமிழகத்தில் ரூ 1,600 கோடி அன்னிய முதலீடுகளை ஈர்க்க ஒப்பந்தம்.. ஸ்டாலின் முன்னிலையில் கையெழுத்து

English summary

AIADMK co-ordinator Edappadi Palanisamy has said that Chief Minister MK Stalin is going to Dubai with his family members without taking departmental ministers and officials