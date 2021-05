''நாங்கள் எடுத்த நடவடிக்கையை பின்பற்றினாலே.. கொரோனாவை குறைக்கலாம்''.. அரசுக்கு, இ.பி.எஸ். அட்வைஸ்!

Salem

சேலம்: கொரோனா 2-வது அலையை கட்டுப்படுத்தி உயரிழப்புகளை தடுக்கும் வகையில் தமிழக அரசு போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று முன்னாள் முதல்வரும், தமிழக எதிர்க்கட்சி தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

அ.தி.மு.க இணை ஒருங்கிணைப்பாளரும், தமிழக எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடன் வருகை தந்தார்.

கொரோனாவில் இருந்து 14. 93 கோடி பேர் மீண்டனர் - 1. 51 கோடி பேர் சிகிச்சை

மாவட்டகலெக்டர் கார்மேகத்தை சந்தித்து சேலம் மாவட்டத்தில் கொரோனா பரவல் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார். சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு சென்ற எடப்பாடி பழனிசாமி, டீன் வள்ளி சத்தியமூர்த்தி மற்றும் மருத்துவர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.

English summary

Former Chief Minister and Tamil Nadu Opposition Leader Edappadi Palanisamy has said that the Tamil Nadu government should take action on a wartime basis to control the 2nd wave of Corona and prevent casualties