திடீருன்னு தமிழ் புத்தாண்டு தேதி விஷயத்தை திமுக அரசு கையிலெடுத்தது ஏன் தெரியுமா? அண்ணாமலை பேட்டி

Salem

oi-Veerakumar

சேலம்: வெள்ள பாதிப்பு விவகாரத்தில் இருந்து மக்களை திசை திருப்பவே தமிழ்புத்தாண்டு தேதியை திமுக அரசு கையில் எடுத்துள்ளதாக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

தமிழக அரசு வழக்கம் போல இந்த ஆண்டும், ரேஷன் கடைகள் வாயிலாக பொங்கல் பரிசு பை கொடுக்க உள்ள நிலையில், துணி பை வடிவமைக்கப்பட்டு அதன் மாதிரியை அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அதில் தமிழ் புத்தாண்டு, பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் என்ற, வாசகங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.

கருணாநிதி ஆட்சி காலத்தில் 2008ம் ஆண்டு, தை முதல் நாள்தான் தமிழ் புத்தாண்டு என்று அறிவித்தார். பிறகு 2011ல், ஏப்ரல் 14ல் தான் தமிழ் புத்தாண்டு கொண்டாடப்படும் அதாவது, சித்திரை 1ம் தேதிதான் தமிழ் புத்தாண்டு என்று, அப்போதைய அதிமுக ஆட்சியில் முதல்வர் ஜெயலலிதா சட்டசபையில் அறிவித்தார். இப்போது பொங்கல் பரிசு பையில் தமிழ் புத்தாண்டு என பொங்கல் நாளை குறிப்பிட்டுள்ள நிலையில், புத்தாண்டு தேதியை மீண்டும் திமுக அரசு மாற்ற உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகின.

English summary

Tamil new year controversy: BJP leader Annamalai has accused the DMK government of using the Tamil New Year date to divert people from the issue of floods.