இலங்கையின் கோத்தபய ராஜபக்சேவுக்கு ஆதரவு.. மேலும் 14 நாட்கள் அடைக்கலம் வழங்கும் சிங்கப்பூர் அரசு

சிங்கப்பூர்: இலங்கையில் மக்கள் போராட்டத்தால் உயிருக்கு பயந்து சிங்கப்பூரில் தஞ்சமடைந்த கோத்தபய ராஜபக்சேவின் அங்கு தங்க மேலும் 14 நாட்கள் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இலங்கை பொருளாதார நெருக்கடியால் மக்கள் வீதிகளில் இறங்கி போராட துவங்கினர். இந்த ஆண்டு துவக்கத்தில் இருந்தே நாளுக்கு நாள் பொதுமக்கள் ஆளும் அரசுக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டை எடுத்தனர்.

ஒவ்வொரு மாதம் 9ம் தேதியும் இலங்கையில் மக்கள் போராட்டம் வீரியமாக நடந்து. தவறான பொருளாதார கொள்கையால் நாட்டை சிதைத்தாக மக்கள் கோபமடைந்து ராஜபக்சேக்களின் குடும்பத்தை பதவி விலக கூறி வந்தனர்.

English summary

Gotabaya Rajapakse, who took refuge in Singapore fearing for his life due to the people's protest in Sri Lanka, has been allowed to stay there for another 14 days.