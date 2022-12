பார்மலின்..அது பிணத்திற்கு தானே ! 300 கிலோ மீன்களை அள்ளிச் சென்ற அதிகாரிகள்! கிடுகிடு திருப்பத்தூர்!

Sivagangai

oi-Rajkumar R

சிவகங்கை : சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூரில் கடந்த சில நாட்களாக பழைய மீன்கள் மற்றும் பிரேதங்களை பதப்படுத்தும் பார்மலின் கெமிக்கல்ஸ் கலந்த மீன்கள் விற்கப்படுவதாக புகார் எழுந்த நிலையில், அதிகாரிகள் நடத்திய ஆய்வில் 300 கிலோ மீன்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இறந்த உடல்கள் அழுகிப் போகாமல் பாதுகாத்து வைக்க பார்மலின் என்ற வேதிப்பொருள் பயன்படுகிறது. கடலில் பிடிக்கப்பட்டு பல நாட்கள் ஆன மீன்கள் கெட்டுப் போகாமல் இருக்க இந்த வேதிப்பொருள் மீனில் கலக்கப்பட்டு வருகிறது.

பார்மலின் கலந்த மீனை முகர்ந்தால் மூக்கில் எரிச்சல் ஏற்படலாம். அந்த மீனை உண்டால், வயிறு உபாதைகள் ஏற்படலாம். நாள்பட்ட அளவில் சாப்பிட்டால் சிறுநீரகக் கோளாறுகள் ஏற்படலாம். மேலும் சில தீவிர பிரச்சினைகள் ஏற்படவும் வாய்ப்புள்ளதாக அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.

For the past few days, there have been complaints that the fish being sold are old fish and fish mixed with Formalin chemicals, which are used to process carcasses In Sivagangai district