பகவான் கிருஷ்ணரா மாறுவேன்! என்ன தகுதி இருக்கு? அதிமுக ஊழல் குறித்து பேசுங்க அண்ணாமலை! சீமான் காட்டம்

Sivagangai

oi-Rajkumar R

சிவகங்கை : திமுக ஊழல் குறித்து தொடர்ந்து பேசி வரும் பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை அதிமுக ஊழல்கள் குறித்து ஏன் பேசுவதில்லை என நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் ஆவேசமாக கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

Seeman Speech | DMK ஊழல் குறித்து பேச Annamalai-க்கு என்ன தகுதியிருக்கு? | *Politics

சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் பாஜக, பாமக உள்ளிட்ட பல்வேறு மாற்று கட்சிகளை சேர்ந்த 50க்கு மேற்பட்டோர் நாம் தமிழர் கட்சியில் இணையும் விழா நடந்தது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கலந்து கொண்டு கட்சியில் இணைந்தவர்களை வரவேற்றார்.

English summary

Naam Tamil Party coordinator Seeman was angry questioned why BJP Tamil Nadu leader Annamalai, who continues to talk about the DMK scandal, is not talking about the AIADMK scandal.