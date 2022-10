மருது சகோதரர்கள் குரு பூஜை! மாஸ் காட்டிய ஓ.பன்னீர்செல்வம்! திறந்தவெளி வேனில் கை அசைத்தபடி உற்சாகம்!

Sivagangai

oi-Arsath Kan

சிவகங்கை: சிவகங்கை மாவட்டம் காளையார்கோவிலில் நடைபெற்ற மருது சகோதரர்கள் குருபூஜை நிகழ்வில் கலந்துகொண்ட ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு, முக்குலத்தோர் அமைப்பினர் மிக உற்சாக வரவேற்பு கொடுத்தனர்.

இது மட்டுமல்லாமல் தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, சிவகங்கை, விருதுநகர், புதுக்கோட்டை, நெல்லை, தென்காசி, உள்ளிட்ட 10 மாவட்டங்களில் இருந்து ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் ஆதரவாளர்களும் அதில் கலந்துகொண்டனர்.

கட்டுக்கடங்காத கூட்டத்தை கண்டதும் குதூகலத்தோடு திறந்தவெளி வேனில் நின்றவாறு கை அசைத்தபடி சென்றார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

தந்தையை மகிழ்விப்பதற்காக மகன் ஓ.பி.ரவீந்தரநாத் எம்.பி. தான் பெரும் கூட்டத்தை கூட்டும் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டாராம்.

பன்னீர்செல்வம் என் கையை நீட்ட சொன்னார்.. நானும் நீட்டினேன்.. அப்ப திடீர்னு

O. Panneerselvam participated in the Marudhu brothers Guru Puja event held at Sivagangai district's Kalaiyarkovil, was given a very enthusiastic welcome by the supoorters