ஆர்.எஸ்.எஸ் இல்லாவிட்டால் இந்தியாவே செத்திருக்கும்.. அதை தடை செய்யச் சொல்வதா? - எச்.ராஜா ஆவேசம்!

Sivagangai

oi-Vignesh Selvaraj

சிவகங்கை : ஆர்.எஸ்.எஸ், பாஜக இல்லையென்றால் இந்தியாவே கொரோனாவால் செத்துப்போயிருக்கும் என பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா பேசியுள்ளார்.

பி.எஃப்.ஐ அமைப்பு தீவிரவாதத்திற்கு ஆதரவாக செயல்பட்டதால் மத்திய அரசு அதை தடை செய்துள்ளது. ஆர்.எஸ்.எஸ் என்ற தேசபக்தி இயக்கத்தை தடை செய்ய சொல்வதா என எச்.ராஜா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

மேலும், தமிழக அரசு தேசவிரோதிகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றும், தடை விதிக்கப்பட்ட இயக்கத்திற்கு யாராவது துணை போனால் அதுவும் சட்டவிரோதம் தான் என்றும் எச்.ராஜா தெரிவித்துள்ளார்.

If no RSS, BJP and PM Modi there, India would have died of Corona. Senior BJP leader H.Raja has questioned whether the RSS should be banned.