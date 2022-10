இந்து மதத்தை உடைக்க துடிப்பு.. திருமா-சீமான் வீட்டில் என்ஐஏ சோதனை நடத்தனும்.. பரபரத்த ராமரவிக்குமார்

News

மயிலாடுதுறை: இந்து மதத்தை உடைக்க பிரிவினைவாதிகள் துடிக்கின்றனர். தடை செய்யப்பட்ட அமைப்புக்கு ஆதரவாக பேசி வரும் திருமாவளவன், சீமான் வீட்டில் என்ஐஏ சோதனை நடத்த வேண்டும் என் இந்து தமிழர் கட்சி நிறுவன தலைவர் ராமரவிக்குமார் ஆக்ரோஷமாக கூறினார்.

பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் வெளியான நிலையில் ராஜராஜ சோழன் தொடர்பான விவாதம் தினமும் நடந்து வருகிறது. ராஜராஜசோழன் இந்துவா, இல்லையா என்பது பற்றி பலர் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இது பெரும் சர்ச்சைக்குள்ளாகி உள்ளது. இந்நிலையில் மயிலாடுதறையில் இந்து தமிழர் கட்சி நிறுவன தலைவர் ராமரவிக்குமார் பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

