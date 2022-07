இலங்கையின் நிலைமை கூடிய விரைவில் பாகிஸ்தானுக்கு வரும். . சாபம் விடும் இம்ரான் கான்!

Srilanka

oi-Mani Singh S

இஸ்லாமாபாத்: இலங்கையில் அந்நாட்டுக்கு எதிராக மக்கள் வீதியில் இறங்கி போராடி வரும் நிலை, கூடிய விரைவில் பாகிஸ்தானிலும் ஏற்படும் என அந்நாட்டின் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கான் தெரிவித்துள்ளார்.

பாகிஸ்தான் நாட்டில் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் இம்ரான் கான் பிரதமராக பதவி வகித்தார். அப்போது அவருக்கு எதிராக கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டுவந்தனர்.

இந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் வெற்றிபெற்றதை அடுத்து பிரதமர் இம்ரான்கான் தலைமையிலான அரசு கவிழ்ந்தது. இதையடுத்து எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருந்த ஷபாஸ் ஷெரீப் பாகிஸ்தானின் புதிய பிரதமராக பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார்.

English summary

Former Pak PM Imran Khan said that the mafia led by Asif Zardari and the Sharif family has brought the country to its knees politically and economically.