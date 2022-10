தினேஷ் கார்த்திக் இன்.. பண்ட் அவுட்.. அஸ்வின் நிலை? பாகிஸ்தானுடன் ஆடும் 11 இந்திய வீரர்கள் யார் யார்

Sydney

oi-Shyamsundar I

சிட்னி: நாளை பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக ஆட போகும் 11 இந்திய வீரர்கள் யார் யார் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

2022 டி 20 உலகக் கோப்பை தொடர் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது. இரண்டு முறை சாம்பியன் அணியான மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணி சூப்பர் 12 சுற்றுக்கே தேர்வாகாமல் வெளியேறி உள்ளது.

அதேபோல் கடந்த சீசனில் கோப்பை வென்ற ஆஸ்திரேலியா அவர்கள் சொந்த மண்ணிலேயே இந்த முறை நியூசிலாந்துக்கு எதிராக முதல் போட்டியில் தோல்வியோ அடைந்துள்ளது.

English summary

What will be the playing 11 of team India against Pakistan in the first T20 match in World Cup 2022?