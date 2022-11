2026ல் பாமக தலைமையில் ஆட்சி! 2024 எம்பி தேர்தலில் வியூகம்! பொடி வைத்துப் பேசிய அன்புமணி ராமதாஸ்!

Tamilnadu

oi-Rajkumar R

மயிலாடுதுறை : 2026ல் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைமையில் ஆட்சி அமைப்போம். அதற்கேற்ற வியூகம் 2024 பாராளுமன்ற தேர்தலில் வெளிப்படும் எனவும், பிற கட்சி தலைவர்கள் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை பச்சை துண்டு அணிந்து கடமைக்கு வந்து விவசாயிகளை பார்த்து செல்கிறார்கள் என பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் தமிழகமெங்கும் பல மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. இக்கன மழையின் காரணமாக மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் சுமார் ஒன்றரை லட்சம் ஏக்கர் நெல் சாகுபடி நிலங்கள் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளன.

மயிலாடுதுறை, கடலூர், நாகப்பட்டினம், திருவாரூர் போன்ற டெல்டா மாவட்டங்களில் மட்டும் நெல் பயிரிட்ட சுமார் 1 லட்சம் ஏக்கருக்கு மேற்பட்ட பாசன நிலங்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டன. மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் மட்டும் சுமார் 80 ஆயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் நெல் பயிரிட்ட நிலங்கள் மழையில் மூழ்கியுள்ளதாக விவசாயிகள் கூறினர்.

We will form a government in 2026 under the leadership of the pattali makkal katchi. PMK leader Anbumani Ramadoss has said that the corresponding strategy will emerge in the 2024 parliamentary elections.