கள்ளக்குறிச்சி பள்ளி மாணவர்களுக்கு அடுத்த வாரம் வகுப்புகள் தொடக்கம்..அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பேட்டி.

Tamilnadu

oi-Mani Singh S

கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் உள்ள சக்தி மேல்நிலைப் பள்ளியில் படித்த 9 முதல் 12-ம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு அடுத்த வாரம் முதல் வகுப்புகள் நடத்தப்படும் என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தெரிவித்துள்ளார்.

கடலூர் மாவட்டம் வேப்பூர் அடுத்த பெரியநெசலூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ராமலிங்கம், இவரது மகள் ஸ்ரீமதி. 17 வயதான இவர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், கனியாமூரில் உள்ள சக்தி மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளியில் ஹாஸ்டலில் தங்கி படித்து வந்தார்.

இந்த நிலையில், கடந்த 13-ந் தேதி, விடுதியில் இருந்த மாணவி ஸ்ரீமதி மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தார். பள்ளி நிர்வாகத்தினர் மாணவி ஸ்ரீமதி பள்ளியின் 3-வது மாடியில் இருந்து குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டதாக தெரிவித்தனர்.

English summary

School Education Minister Anbil Mahesh Poiyamozhi has said that classes will be held from next week for the students of classes 9 to 12 who studied at Shakti Higher Secondary School in Kallakurichi.