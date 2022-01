Tamilnadu

oi-Rajkumar R

திருப்பத்தூர் : ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் விதிக்கப்பட்டுள்ள முழு ஊரடங்கினை ரத்து செய்ய வேண்டும் என வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு மாநிலத் தலைவர் விக்கிரமராஜா கூறியுள்ளார்.

சனிக்கிழமை அதிக கூட்டம் கூடுவதால் ஞாயிறு ஊரடங்கு வேண்டாம்..கோரிக்கை வைக்கும் விக்கிரமராஜா

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடியில் வணிகர் சங்கங்களின் சார்பில் பல்வேறு இடங்களில் வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பின் கொடியேற்று விழா நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது.

பின்னர் தேவஸ்தானம் பகுதியில் அமைய உள்ள தனியார் திறப்பு விழா நிகழ்ச்சியில் வாணியம்பாடி அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் செந்தில்குமார் மற்றும் சங்கங்களின் பேரமைப்பு மாநில தலைவர் விக்ரமராஜா சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக கலந்து கொண்டு குத்து விளக்கேற்றி தொடங்கி வைத்தனர்.

English summary

vikramaraja, the state president of the Council of Trade Unions, has demanded the cancellation of the curfew imposed on Sundays.