எதிர்க்கட்சி நாங்க தான்.. சென்னைக்கு பின் மயிலாடுதுறை வெள்ள பாதிப்பை இன்று ஆய்வு செய்யும் ஈபிஎஸ்

Tamilnadu

oi-Nantha Kumar R

மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் மழை வெள்ள பாதிப்பு பகுதிகளை இன்று எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆய்வு செய்து நிவாரண உதவி வழங்க உள்ளார். முதல்வர் ஸ்டாலின் 2 நாட்களுக்கு முன்பு ஆய்வு செய்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ.1,000 நிவாரணம் வழங்கிய நிலையில் இன்று எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆய்வு செய்ய உள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கி பெய்து வருகிறது. தலைநகர் சென்னை உள்பட தமிழகத்தின் பல இடங்களில் கனமழை வெளுத்து வாங்கியது.

சில இடங்களில் வழக்கத்தை விட அதிகளவில் கனமழை பெய்தது. சென்னையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மழைநீர் வடிகால் பணிகளில் பல இடங்களில் தண்ணீர் தேங்கவில்லை. சில இடங்களில் நீர் தேங்கியது. மேலும் சென்னை புறநகர் பகுதிகளில் பல இடங்களில் நீர் தேங்கி வடிந்தது.

மயிலாடுதுறை மழை.. வந்தாலும் பிரச்சினை.. வரலைனாலும் பிரச்சினை! தண்ணீரால் கண்ணீர் விடும் விவசாயிகள்!

English summary

Today, Edappadi Palaniswami will inspect the flood affected areas in Mayiladuthurai district and provide relief assistance. Edappadi Palaniswami is going to do the inspection today after Chief Minister Stalin inspected it 2 days ago and gave relief of Rs.1,000 to the family card holders.