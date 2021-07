கும்பகோணம் பள்ளி தீ விபத்து - 17 ஆண்டுகளாக மறக்கமுடியாத துயரம் - கண்ணீர் அஞ்சலி

Tamilnadu

கும்பகோணம்: தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணத்தில் பள்ளியில் நிகழ்ந்த தீ விபத்தில் 94 குழந்தைகள் உயிரிழந்தனர். விபத்து நிகழ்ந்து 17 ஆண்டுகள் முடிவடைந்ததை முன்னிட்டு உயிரிழந்த குழந்தைகளின் பெற்றோர்கள் பள்ளி முன்பு வைக்கப்பட்டுள்ள புகைப்படங்களுக்கு மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி கண்ணீர் மல்க அஞ்சலி செலுத்தினர்.

கும்பகோணம் காசிராமன் தெருவில் இயங்கி வந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணா தனியார் பள்ளியில் கடந்த 2004ஆம் ஆண்டு ஜூலை 16ஆம் தேதி பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது.

இந்த விபத்தில் 94 குழந்தைகள் உடல் கருகி பலியாகினர். 18 குழந்தைகள் படுகாயம் அடைந்து இன்றளவும் அதன் பாதிப்பிலிருந்து மீளாமல் உள்ளனர்.

நாட்டையே உலுக்கிய இந்த தீவிபத்து நடைபெற்று இன்றுடன் 17 ஆண்டுகள் கடந்து விட்டது. உயிரிழந்த குழந்தைகளின் 17ஆம் ஆண்டு நினைவு தினத்தையொட்டி பலியான குழந்தைகளின் பெற்றோர்களும் உறவினர்களும், குடும்பத்தோடு காவிரியின் வடபுறமாக இருக்கும் பெருமாண்டி இடுகாட்டில் உள்ள குழந்தைகளின் சமாதிகளில் இறந்த குழந்தைகளுக்கு பிடித்தமான உணவு, பழம், பலகாரங்களை வைத்து வழிபட்டனர். கிறிஸ்தவ மதத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் கருப்பூர் அன்னம்மாள் கல்லறையில் உள்ள சமாதியில் வழிபட்டனர்.

விபத்து நிகழ்ந்த கிருஷ்ணா பள்ளி முன்பு பெற்றோர்கள் கூடினர். குழந்தைகளின் படங்களுக்கு முன் அவர்களுக்கு பிடித்தமான இனிப்பு வகைகள், துணிகளை வைத்தும், மாலை அணிவித்து, மலர் தூவி, மெழுகுவர்த்திகளை ஏற்றி குழந்தைகளின் படங்களைப் பார்த்து கண்ணீர் விட்டு அழுதனர்.

தொடர்ந்து காலை 9 மணியளவில் அந்தப் பள்ளியிலிருந்து பெற்றோர்கள் ஊர்வலமாக புறப்பட்டு காவிரியின் தென்கரையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள குழந்தைகள் நினைவிடத்துக்குச் சென்று மலர்வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர். மாலையில் அகல் விளக்கு ஏற்றி ஊர்வலமாக சென்று மகாமகக் குளக்கரையில் மோட்சதீபம் ஏற்றி அஞ்சலி செலுத்துகின்றனர்.

ஆண்டுகள் பல கடந்தாலும் இந்த சோகத்திலிருந்து மீளா துயரத்தில் உள்ளனர் உயிரிழந்த குழந்தைகளின் பெற்றோர்கள். தீ விபத்தில் உயிர் பிழைத்த சில குழந்தைகள் தீக்காயத்தால் ஏற்பட்ட பாதிப்பால் வாழ்க்கையை இழந்து தவித்து வருகின்றனர்.

94 children killed in school fire in Kumbakonam, Thanjavur district On the 17th anniversary of the accident, the parents of the deceased children carried candles and paid tearful tribute to the photos placed in front of the school.