விபத்தில் சிக்கி உயிருக்குப் போராடி துடித்த மாணவன்.. காரை விட்டு இறங்கி ஓடி வந்து உதவிய அமைச்சர்!

திருப்பத்தூர் : வாணியம்பாடி அருகே நடந்த சாலை விபத்தில் படுகாயமடைந்த மாணவனை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தார் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் எ.வ.வேலு.

ஜோலார்பேட்டை பகுதியில் மக்கள் சிறப்பு குறைகேட்பு முகாமை முடித்துவிட்டு அமைச்சர் எ.வ.வேலு வரும் வழியில் விபத்தில் சிக்கி இளைஞர் உயிருக்குப் போராடும் காட்சியைப் பார்த்துள்ளார்.

உடனடியாக காரை விட்டு இறங்கி, 108 ஆம்புலன்ஸில் விபத்தில் படுகாயமடைந்த இளைஞரை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பியபிறகே அங்கிருந்து கிளம்பியுள்ளார்.

English summary

Minister EV Velu rescued student who injured in accident Minister EV Velu has rescued a student who was injured in a road accident near Tirupattur and sent him to hospital.