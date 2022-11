கனமழையால் வீடு, விவசாய நிலங்கள் பாதிப்பு.. பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரணம்.. செந்தில் பாலாஜி உறுதி!

Tamilnadu

மயிலாடுதுறை: கனமழையால் பாதிக்கப்பட்ட வீடு, விவசாய நிலங்கள் பாதிப்பு குறித்து கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டு, நிவாரணம் வழங்கப்படும் என்று அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.

நவ.9ம் தேதிக்கு பின் அடுத்த 5 நாட்களுக்கு தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை மற்றும் மிகக் கனமழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்தது. அதன்படி பல இடங்களில் கன மழை கொட்டி தீர்த்து வருகிறது.

அதில் அதிகபட்சமாக மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழியில் வரலாறு காணாத அளவிற்கு அதீத கனமழை காரணமாக சீர்காழி நகர் பகுதி மட்டுமின்றி சுற்றியுள்ள கிராமங்களும் முழுவதுமாக தண்ணீர் சூழ்ந்து பாதிக்கப்பட்டது. தண்ணீரில் மூழ்கி தவித்த குடியிருப்பு பகுதிகளை சேர்ந்த பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டு அரசின் நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

Minister Senthil Balaji has said that a survey will be conducted on the damage to houses and agricultural lands affected by heavy rains and relief will be provided.