பிலிப்பைன்ஸ் கப்பல் கவிழ்ந்து விபத்து... மாயமான தூத்துக்குடி மாலுமியை மீட்க கோரி பெற்றோர் கண்ணீர்

தூத்துக்குடி: பிலிப்பைன்ஸில் கப்பல் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் காணாமல் போன தூத்துக்குடி மாலுமி தோமாஸை கண்டுபிடித்து தர அவரது பெற்றோர் கண்ணீர் மல்க கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

தூத்துக்குடி புன்னைகாயலை சேர்ந்தவர் தோமாஸ். இவர் சென்னையை சேர்ந்த அட்மீரல் மரைன் சர்வீஸ் என்ற தனியார் நிறுவனம் மூலம் மாலுமியாக தேர்வு செய்யப்பட்டு பணியாற்றி வந்தார். இந்நிலையில் எமரால்ட் ஸ்டார் என்ற கப்பல் இந்தோனேசியாவில் இருந்து சீனாவுக்கு சென்று கொண்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. பிலிப்பைன்ஸ் அருகே சென்று கொண்டிருந்த போது பலத்த காற்று காரணமாக கப்பல் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளாகியது.

இந்த கப்பலில் இருந்த தோமாஸ் உள்ளிட்ட கப்பல் ஊழியர்கள் லைப் ஜாக்கெட் உடன் கடலில் குதித்துள்ளனர். இதில் 11 பேரை கோப்ரா என்ற கப்பல் மூலமாகவும், மேலும் 6 பேர் சாமரிந்தா என்ற கப்பல் மூலமும் மீட்கப்பட்டனர். எனினும் தோமாஸ் உள்ளிட்ட 10 பேரின் நிலை தெரியவில்லை. அவர்களை தேடும் பணி தீவிரமாக நடந்து வருகிறது.

Indian Embassy in Japan has informed me that a helicopter and 2 patrol vessels of Japan Coast Guard are engaged in search/rescue operations.