ஸ்டாலின் முன்பே கோஷம் போட்ட முன்னாள் மா.செ ஆதரவாளர்கள்.. சட்டென திரும்பிய 'தலை’!

oi-Vignesh Selvaraj

தென்காசி : நேற்று தென்காசியில் நடைபெற்ற அரசு விழாவில் பங்கேற்ற முதல்வர் ஸ்டாலின், அங்கிருந்து திரும்பியபோது, முன்னாள் மாவட்ட செயலாளரின் ஆதரவாளர்கள் கோஷமிட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தென்காசி வடக்கு மாவட்ட செயலாளராக இருந்த செல்லதுரை மாற்றப்பட்டு, ராஜா நியமிக்கப்பட்ட நிலையில், நேற்று முதல்வர் ஸ்டாலின் வரும்போது செல்லதுரையின் ஆதரவாளர்கள் முழக்கமிட்டனர்.

"வேண்டும் வேண்டும் செல்லதுரை வேண்டும்" என்ற திமுகவினரின் முழக்கத்தை முதல்வர் ஸ்டாலினும் கவனித்துள்ளதால், அடுத்தகட்ட ஆக்‌ஷன் எடுக்கப்போகிறாரா என தென்காசி திமுகவிற்குள் பரபரப்பு தொற்றிக்கொண்டுள்ளது.

When Chief Minister Stalin returned from Tenkasi yesterday, Former Tenkasi district secretary Chelladurai supporters suddenly chanted. As Chief Minister Stalin has noticed the DMK'ians slogan, Tenkasi DMK is in a frenzy as to whether he is going to take action.