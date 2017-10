பேச்சுரிமைக்கு திமுக எப்போதும் ஆதரவளிக்கும்.. மெர்சல் பெயரை குறிப்பிடாமல் டிவிட்டிய ஸ்டாலின்!

சென்னை: பேச்சுரிமைக்கு திமுக எப்போதும் ஆதரவு அளிக்கும் என திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

விஜய் நடிப்பில் வெளியான மெர்சல் படத்தை அரசியலாக்கி பாஜக தலைவர்கள் பிரபலமாக்கிவிட்டனர். இந்த விவகாரத்தில் கைகோர்த்துள்ள எதிர்க்கட்சிகள் மெர்சலுக்கு ஆதரவாகவும் பாஜகவுக்கு எதிராகவும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

ஏற்கனவே காங்கிரஸ் துணைத் தலைவர் ராகுல்காந்தி மெர்சல் படத்தின் பெயரை குறிப்பிட்டு டிவிட்டரில் ஆதரவு தெரிவித்திருந்தார். இந்நிலையில் திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலினும் மெர்சல் பெயரை குறிப்பிடாமல் தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார்.

BJP's attempt to muzzle criticism is contrary to democratic principles. The DMK always stands for freedom of speech & creative expression