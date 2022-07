கள்ளகுறிச்சி கலவரம்: காவல்துறை நடவடிக்கைக்கு எதிராக.. திருமாவளவன் "குரலில் பேசிய" அண்ணாமலை.. பின்னணி

Tamilnadu

சென்னை : கள்ளக்குறிச்சியில் நடைபெற்ற கலவரம் தொடர்பாக பட்டியலின மக்கள் குறி வைத்து கைது செய்யப்படுவதாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி குற்றம் சாட்டியுள்ள நிலையில், பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலையும் இதே குற்றச்சாட்டினை கூறியுள்ளார்.

கள்ளக்குறிச்சி அருகே சின்னசேலத்தில் தனியார் பள்ளியில் 12ஆம் வகுப்பு மாணவி மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தது தொடர்பாக அங்கு வன்முறை வெடித்தது.

பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவியின் உறவினர்கள் பள்ளியில் அத்துமீறி நுழைந்து பொருட்களை சூறையாடினர். மேலும் பள்ளியின் வாகனத்தை தீயிட்டு எரித்தனர்.

கள்ளக்குறிச்சி கலவரம்.. அதிகாரிகள் தூக்கியடிப்பு தொடர்கிறது.. பெண் டிஎஸ்பி டிரான்ஸ்பர்.. அரசு அதிரடி!

