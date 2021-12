Thanjavur

oi-Udhayabaskar

தஞ்சை அருகே கட்டுப்பாட்டை இழந்த லாரி.. விபத்தில் சாலையின் நடுவில் அமர்ந்திருந்த 3 பேர் பலி

தஞ்சை: தஞ்சை அருகே கும்பகோணம் புறவழிச்சாலையில் இன்று அதிககாலை நிகழ்ந்த கோர விபத்தில் 3 பேர் உயிரிழந்தனர்.

கட்டுப்பாட்டை இழந்த லாரி அதிவேகமாக மோதியதில் சென்டர் மீடியனில் அமர்ந்திருந்தவர்கள் உடல் நசுங்கி உயிரிழந்தனர்.

விபத்தில் சாலையோரம் நிறுத்தப்பட்டிருந்த இருசக்கர வாகனங்கள், கார் ஆகியவையும் சேதம் அடைந்தன. சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

4 மாசத்தில் தலைகீழாகிவிட்டது.. மரணத்தின் விளிம்பில் 2.28 கோடி பேர்.. தாலிபான்களின் ஆப்கானில் அவலம்

English summary

Three persons were tragically killed in a road accident on the Kumbakonam bypass near Thanjavur this morning. Those sitting in the center median were crushed to death when the lorry lost control and collided head-on.