15 ஆண்டுகளுக்குப் பின் வந்து தகராறு செய்த அப்பா...இத்தனை வருஷமா எங்கே போனே?.. வெட்டிக்கொன்ற மகன்

Thanjavur

oi-Jeyalakshmi C

தஞ்சாவூர்: 15 ஆண்டுகளுக்கு முன் குடும்பத்தை விட்டுப்போய் இரண்டாவது திருமணம் செய்த தந்தை திரும்பி வந்து அம்மாவுடன் தகராறு செய்ததால் மகனே அரிவாளால் வெட்டி கொலை செய்த சம்பவம் தஞ்சாவூரில் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கொலை செய்யப்பட்ட நபரின் பெயரின் கரும்பாயிரம் என்பதாகும், வயது 46. இவர் தஞ்சாவூர் நாஞ்சிகோட்டை சாலை ஈ.பி. காலனி அன்னை சத்யா நகரில் வசித்து வந்தார். திருப்பூரில் கட்டடத் தொழிலாளியாக வேலை செய்த இவருக்கு, ராதிகா என்பவருடன் திருமணம் நடைபெற்றது. இந்த தம்பதியினருக்கு ஜீவா, 23, விக்ரம், 20 என இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர்.

கரும்பாயிரம் தஞ்சை ஈச்சங்கோட்டையை சேர்ந்த சிவசங்கரியை இரண்டாவதாக திருமணம் செய்து கொண்டார். கடந்த 15 ஆண்டுகளாக திருப்பூரில் இரண்டாவது மனைவி சிவசங்கரி, 36 மற்றும் இரண்டு மகள்களுடன் கரும்பாயிரம் வசித்து வந்தார்.

English summary

Thanjavur crime news: (தஞ்சாவூர் கிரைம் செய்தி அப்பாவை வெட்டிக்கொன்ற மகன்) Police arrested for the son who hacked to death a father who came to visit his first wife and sons after 15 years.