தஞ்சை தமிழழகிக்கு நடந்த துயரம்.. விபரீதத்தின் பின்னணியில் பகீர் .. சார் ஆட்சியர் நேரடி விசாரணை

Thanjavur

oi-Velmurugan P

தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பேராவூரணி அருகே உள்ள ஆவணம் பெரியநாயகிபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ஆறுமுகம் விவசாயி.இவரது மகன் பாலமுருகன் (வயது 32) என்பவரது மனைவி தமிழழகி தற்கொலை செய்து கொண்டார். இந்த சாவில் மர்மம் இருப்பதாக உறவினர்கள் மற்றும் பெற்றோர் புகார் அளித்தனர். இந்த புகாரை ஏற்று சார் ஆட்சியர் நேரடியாக விசாரணை நடத்தி வருகிறார்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பேராவூரணி அருகே உள்ள ஆவணம் பெரியநாயகிபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ஆறுமுகம் விவசாயி.இவரது மகன் பாலமுருகன் (வயது 32) இவருக்கும் பட்டுக்கோட்டை அருகே உள்ள திட்டக்குடி கிராமத்தைச் சேர்ந்த துரைமாணிக்கம் -பார்வதி தம்பதிகளின் மகள் தமிழழகிக்கும் (வயது 26) கடந்த 2 வருடங்களுக்கு முன்பு திருமணம் நடைபெற்றது. இந்நிலையில் பாலமுருகன் கடந்த ஒரு வருடமாக வெளிநாட்டில் வேலை பார்த்து வருகிறார். இவர்களுக்கு குழந்தை இல்லை.

தமிழழகி ஆவணம் பகுதியிலுள்ள ஒரு குடியிருப்பு பகுதியில் வாடகை வீட்டில் தனியாக வசித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் (சனிக்கிழமை) காலையில் தமிழழகி தனது பெற்றோருக்கு போனில் பேசி நலம் விசாரித்ததாக கூறப்படுகிறது.

கல்யாண வாழ்க்கை கலகலப்பாக இருக்கணுமா... வெற்றிகரமான வாழ்க்கைக்கு துணை நிற்கும் வீடுகள்

English summary

Parents have complained that the death of a women who committed suicide by hanging himself near Peravurani in Thanjavur district yesterday is a mystery. Sir Collector is conducting an investigation.