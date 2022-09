அதிகாரிகள் அலட்சியம் - கழிவுநீர் தொட்டியில் விழுந்து பலியான சிறுமிகள் - தேனியில் சோகம்!

Theni

oi-Mohan S

தேனி: தேனி மாவட்டம் அருகே, அதிகாரிகளின் அலட்சியத்தால், அரசு பொது சுகாதார கழிவு நீர்தொட்டியில் தவறி விழுந்து 2 சிறுமிகள் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது. அதிகாரிகளின் அலட்சியப் போக்கைக் கண்டித்து, அப்பகுதி மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

தேனி மாவட்டம் உத்தமபாளையம் அருகே பண்ணைபுரம் பேரூராட்சியில் உள்ள பாவலர் தெருவில் வசிக்கும் ஈஸ்வரன் என்பவரின் 7 வயது மகள் நிகிதாஸ்ரீ. மேற்கு நந்தகோபால் தெருவை சேர்ந்த ஜெகதீசன் என்பவரின் 6 வயது மகள் சுபஸ்ரீ. இவர்கள் இருவரும் அங்குள்ள நடுநிலைப் பள்ளியில் 2-ம் வகுப்பு படித்து வருகின்றனர்.

English summary

When 2 girls died after falling into a sewage tank near Theni, the public protested the negligence of the authorities and staged a road blockade.