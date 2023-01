என்னப்பா நீயி.. ஒப்பிடவே கூடாது! ஓபிஎஸ் சுண்டெலி இபிஎஸ் யானை! அட்டாக் மோடில் திண்டுக்கல் சீனிவாசன்!

Theni

தேனி : திண்டுக்கல் இடைத்தேர்தலில் எம்.ஜி.ஆர் பெற்ற வெற்றி போல,ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையில் மாபெரும் வெற்றி பெறுவோம் என தேனியில் முன்னாள் அமைச்சரும் எடப்பாடி பழனிசாமியின் தீவிர ஆதரவாளருமான திண்டுக்கல் சீனிவாசன் கூறியுள்ளார்.

தேனி மாவட்டம் கம்பத்தில் நாளை கட்சி நிர்வாகிகளான முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராமராஜ் மற்றும் கூடலூர் நகர கழக செயலாளர் அருண்குமார் ஆகியோர் இல்ல திருமண விழாவிற்கு அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே.பழனிச்சாமி வருகை தர உள்ளார்.

அவருடன் முன்னாள் அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்,கட்சியின் முன்னணி நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் ஏராளமானோர் பங்கேற்க உள்ளனர்.

English summary

Dindigul Srinivasan, a former minister in Theni and a staunch supporter of Edappadi Palaniswami, has said that like MGR's victory in the Dindigul by-election, we will have a great victory in the Erode East constituency by-election under the leadership of Interim General Secretary Edappadi Palaniswami.