பத்தல..பத்தல..ஆதரவாளர்களை உசுப்பேற்றும் ஓபிஎஸ்! இபிஎஸ்க்கு எதிராக போடும் பக்கா ப்ளான்! சுறுசுறு தேனி

Theni

oi-Rajkumar R

தேனி : அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தில் தனக்கு ஆதரவான சிக்னல்களாம அமைதியாக இருந்த ஓபிஎஸ் தரப்பு, தற்போது வரை எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினர் இறங்கி வராததால் அவர் தரப்பு ஆதரவாளர்களை இழுக்கும் பணியை துரிதப்படுத்தியுள்ளது. இதற்காக அவர் டீம் மா.செ.க்கள் தீவிரமாக பணியாற்றி வருகின்றனர்.

பாஜக ஆதரவு காரணமாக உற்சாகத்தில் இருக்கும் ஓ.பன்னீர்செல்வம், பல மாவட்டங்களில் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்கலை தங்கள் தரப்புக்கு இழுக்க இது ஒரு நல் வாய்ப்பு எனக் கருதி அதற்கான முன்னேற்பாடுகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

சமீப காலமாக ஓபிஎஸை சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்து வரும் நிர்வாகிகள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. இன்னும் சில நாட்களில் அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கு தொடர்பாக இறுதி விசாரணை தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

The OPS party, which has been silent on the single leadership issue in the AIADMK, has accelerated the process of attracting supporters from Edappadi Palaniswami's party as it has not come down till now. For this purpose, his team members are working hard.