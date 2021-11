தொடர் மழையால் குற்றால அருவிகளில் பெருவெள்ளம்... கடைகள் மூழ்கின - கோவிலுக்குள் தண்ணீர் புகுந்தது

Theni

oi-Jeyalakshmi C

தென்காசி: விடாது கொட்டி வரும் கனமழையால் குற்றால வரலாறு காணாத அளவிற்கு வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. அனைத்து அருவிகளிலும் வெள்ளம் சீறிப்பாய்ந்து வருகிறது. கடைவீதிகளை சூறையாடி வெள்ளம் குற்றாலநாதர் கோவிலுக்குள் புகுந்துள்ளது.

வளிமண்டல மேலடுக்கில் நிலவும் சுழற்சி காரணமாக தமிழகம் முழுவதும் பலத்த மழை பெய்து வருகிறது. நீர் நிலைகள் நிரம்பி வழிகின்றன. அணைகள் ஏரிகள், குளங்களில் தண்ணீர் நிரம்பி வெளியேறி வருகிறது.

திருவள்ளூர் முதல் கன்னியாகுமரி வரைக்கும் தொடர்மழையும் அதன்காரணமாக பெருவெள்ளமும் ஏற்பட்டுள்ளது. எங்கும் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கின்றன.

English summary

