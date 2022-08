7வது முறையாக 136 அடியை எட்டிய முல்லை பெரியாறு.. இடுக்கி மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை!

Theni

தேனி: 7வது முறையாக முல்லை பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டம் 136 அடியை எட்டியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டின் தென் மாவட்டங்களான தேனி, மதுரை, திண்டுக்கல், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் ஆகிய 5 மாவட்ட மக்களின் பாசனம் மற்றும் குடிநீர் ஆதாரமாக முல்லைப் பெரியாறு அணை திகழ்ந்து வருகிறது. இந்த அணையின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனால் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு அதிகரித்து நீர்மட்டம் தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது.

Mulla Periyar Dam is the source of irrigation and drinking water for the people of 5 districts of Southern Tamil Nadu namely Theni, Madurai, Dindigul, Sivagangai and Ramanathapuram. Beacuse of heavy rain, For the 7th time, the water level of Mullai Periyar dam has reached 136 feet