ஓபிஎஸ் பக்கம் சாய்ந்து வரும் நிர்வாகிகள்.. கிடைத்த ‘ கிரீன் சிக்னல்’ - பின்னணியில் அந்த பேச்சு!?

Theni

oi-Vignesh Selvaraj

தேனி : தென் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த அதிமுக நிர்வாகிகள் பலர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பக்கம் சாயத் தொடங்கியிருப்பதற்குப் பின்னணியில், ஓபிஎஸ்ஸின் சமீபத்திய நிலைப்பாடு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்கிறார்கள் விவரமறிந்த ர.ரக்கள்.

பொதுக்குழு வழக்கு தீர்ப்பு ஓபிஎஸ்ஸுக்கு சாதகமாக வந்த நிலையில், சமீபத்தில் சொந்த ஊரான தேனி மாவட்டம் பெரியகுளத்திற்கு வந்தார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

ஓபிஎஸ்ஸின் பண்ணை வீட்டில் நாள்தோறும் பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ஆதரவாளர்கள் குவிந்து வருகின்றனர். நள்ளிரவு வரை ஓபிஎஸ், தனது ஆதரவாளர்களைச் சந்தித்து வருகிறார்.

ஓபிஎஸ்ஸுக்கு பெருகி வரும் ஆதரவுக்கு பொதுக்குழு தீர்ப்பு மட்டுமே காரணம் அல்ல, சசிகலா விவகாரத்தில் அவர் எடுத்துள்ள ஸ்டாண்ட் தான் ஆதரவாளர்களைத் திரட்டி வருகிறது என்கிறார்கள்.

ஒரே ஒரு பாயிண்ட்.. அத்தனையும் அடிபட்டுப் போகும்.. ஓபிஎஸ்ஸின் 'அசராத’ நம்பிக்கைக்கு காரணம் இதுதான்!

English summary

OPS stand on Sasikala and TTV Dhinakaran is an important reason behind the fact that many AIADMK functionaries from southern districts have started flocking to O.Panneerselvam.