ஓபிஎஸ் மகன் ஓபிஆரையே ஓரம்கட்டிய தேனி மாஜி கவுன்சிலர்! மஞ்சளுடன் மாடியில் காய்ந்த சிறுத்தை தோல்-ஷாக்

தேனி: தேனியில் சிறுத்தை இறந்த விவகாரத்தில் எம்பியாக உள்ள ஓ பன்னீர் செல்வத்தின் மகன் ரவீந்திரநாத் எம்பியிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வரும் வேளையில் அவரை விஞ்சும் வகையில் முன்னாள் கவுன்சிலர் வீட்டில் சிறுத்தையில் தோல் மஞ்சள்பூசப்பட்டு மொட்டை மாடியில் காயவைக்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தமிழகத்தில் இயற்கை எழில் சூழ்ந்த மாவட்டங்களில் ஒன்றாக தேனி உள்ளது. இங்குள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டிய பகுதிகளில் வனவிலங்குகள் வசித்து வருகின்றன.

வனவிலங்குகளை சிலர் வேட்டையாடுவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர். வனவிலங்குகளின் தோல் உள்பட பிற பொருட்களை விற்பனை செய்தும் வருகின்றனர்.

While an inquiry is being conducted against Ravindranath MP, son of MP O Panneer Selvat, in the case of the death of a leopard in Theni. To surpass him, the former councilor hunted a leopard and dried its skin on the floor of the house.