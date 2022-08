கிளம்புங்க..நாங்களே பாத்துக்குறோம்! ஓபிஎஸ் டீமில் வெடித்த குரல்! எடப்பாடி கூட இருக்கும் ’எட்டப்பன்’!

Theni

oi-Rajkumar R

தேனி : அதிமுக கட்சி அழிவு பாதைக்கு செல்கிறது என்றால் அதற்கு எடப்பாடியுடன் உள்ள எட்டப்பன் கே. பி. முனுசாமி தான் காரணம் எனவும், வாய் தான் அவருக்கு மூலதனம் என அதிமுகவில் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளரான கொளத்தூர் கிருஷ்ணமூர்த்தி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் தென்கரை பகுதியில் உள்ள அக்ரஹாரம் தெருவில் இருக்கும் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் இல்லத்தில் அவரது துணைவியார் விஜயலட்சுமியின் முதலாம் ஆண்டு நினைவு அஞ்சலி அனுசரிக்கப்பட்டது.

இந்த நிகழ்வுகளில் தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள நிர்வாகிகள் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் மற்றும் பிற மாவட்டங்களில் இருந்து ஏராளமான ஆதரவாளர்கள் தேனி வந்து ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் துணையாரின் உருவப்படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர்.

Kolathur Krishnamoorthy, an OPS supporter in AIADMK, has severely criticized that if the AIADMK party is going to the path of destruction, it is because of Etappan KP Munusamy who is with Edappadi