எதே ஓபிஎஸ் வீட்டை சூறையாடுவீங்களா? முடிஞ்சா தொட்டு பாருங்க ஆர்.பி! சவால் விட்ட சையது கான்! பரபர தேனி

தேனி : கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு தேனியில் நடைபெற்ற அதிமுக ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஓபிஎஸ் -ன் வீட்டை சூறையாடுவதற்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் என முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் ஆவேசமாக பேசிய நிலையில், ஆர்பி உதயகுமார் உண்மையான ஆண்மகனாக இருந்தால் ஓபிஎஸ்-ன் வீட்டை தொட்டுப் பார்த்துவிட்டு தேனி மாவட்டத்தை விட்டு வெளியே செல்ல முடியுமா என தேனி மாவட்ட அதிமுக செயலாளரும் ஓபிஎ-ன் தீவிர ஆதரவாளருமான சையது கான் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

மின் கட்டண உயர்வு, சொத்து வரி உயர்வு, விலைவாசி உயர்வு, சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடு உள்ளிட்ட திமுக அரசின் மக்கள் விரோத செயல்களை கண்டித்து 25ஆம் தேதி அதிமுக சார்பில் ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடைபெறும் என அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்தார்

அதன்படி அதிமுக சார்பில் மதுரை, திண்டுக்கல், விழுப்புரம், கோவை, நாமக்கல் உள்ளிட்ட அதிமுக அமைப்பு மாவட்டங்களில் 25ஆம் தேதியும், சென்னை தவிர, ஓபிஎஸ் ஆதரவு மாவட்ட செயலாளர்கள் உள்ள 6 மாவட்டங்களில் 26ஆம் தேதியும் அதிமுகவினர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.

English summary

While former minister RB Udayakumar was furiously talking about how long it would take to ransack the house of OPS during the AIADMK demonstration held in Theni a few days ago, If RB Udayakumar is a real man, can he leave Theni district after touching the house of OPS, Theni district AIADMK secretary and OPA's staunch supporter Syed Khan has responded.