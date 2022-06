பாஜகவில் இணைகிறாரா ஓபிஎஸ்? தேனி சென்றவருக்கு காவித்துண்டு அணிவித்து வரவேற்ற ‛தாமரை‛ நிர்வாகிகள்

Theni

oi-Nantha Kumar R

தேனி: அதிமுகவில் உட்கட்சி பூசல் அதிகரித்துள்ள நிலையில் இன்று மதுரையில் இருந்து தேனிக்கு சாலை மார்க்கமாக சென்ற ஓ பன்னீர் செல்வத்துக்கு காவித்துண்டு அணிவித்து தேனி மாவட்ட பாஜகவினர் வரவேற்றனர். இதனை ஓ பன்னீர் செல்வம் ஏற்றுக்கொண்டால் அவர் பாஜகவில் இணைகிறாரா? என சிலர் சந்தேகத்தை கிளப்பி உள்ளனர்.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விஷயத்தில் பெரும் பிரச்சனை வெடித்துள்ளது. எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ பன்னீர் செல்வம் தரப்பினர் இடையே கடும் மோதல் போக்கு உள்ளது.

அதிமுக தலைமை கழக நிர்வாகிகள் நாளை கூட்டம்..ஓபிஎஸ்,இபிஎஸ் பெயரில்லாமல் கடிதம் மூலம் அழைப்பு

ஒற்றை தலைமைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த ஓ பன்னீர் செல்வம் சில நாட்களுக்கு முன்பு நடந்த அதிமுக பொதுக்குழுவில் அவமானப்படுத்தப்பட்டார். மேலும் ஜூலை 11ல் நடைபெறும் பொதுக்குழுவில் ஒற்றை தலைமை தொடர்பான தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டு எடப்பாடி பழனிச்சாமி அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளராக தேர்வு செய்யபடுவார் என பகிரங்கமாக அறிவிக்கப்பட்டது.

Theni district BJP leaders greeted O Panneer Selvam, who traveled by road from Madurai to Theni today, wearing a saffron shawl, amid rising infighting within the AIADMK. In this situation, is O Panneer Selvam joining the BJP? As some have raised suspicions.