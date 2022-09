அயர்லாந்து கால்வாயை அசால்ட்டாய் நீச்சலடித்து கடந்த சினேகன்! சின்ன வயதிலேயே இப்படி ஒரு சாதனையா?

Theni

தேனி : இங்கிலாந்தின் வடக்கு கால்வாய் 35 கிலோமீட்டர் கடல் தூரத்தை நீந்தி கடந்த 14 வயது தேனி மாணவன் சினேகன் சாதனை படைத்துள்ளதோடு, ஸ்காட்லாந்து- அயர்லாந்து வடக்கு கால்வாயை 14 வயதில் கடந்த முதல் நீச்சல் சாதனையாளர் என்ற பெருமையையும் ஒருசேர பெற்றிருக்கிறார்.

தேனி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த நீதிராஜன் அனுஷா தம்பதியினரின் மகன் சினேகன் அப்பகுதியில் உள்ள ஒரு பள்ளியில் 8ம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். சினேகன் சிறுவயது முதலே நீச்சல் பயிற்சியில் பல்வேறு சாதனைகள் புரிந்து மாநில மற்றும் தேசிய அளவில் விருதுகளை பெற்றுள்ளார் .

மேலும் தனுஷ்கோடி முதல் தலைமன்னார் வரை நீச்சல் பயிற்சி செய்து 56 கிலோமீட்டர் தூரத்தை 19.45 நிமிடங்களில் கடந்து கின்னஸ் சாதனை புத்தகத்தில் இடம் பெற்றுள்ளார்.

A 14-year-old student from Theni has set a record by swimming 35 kilometers across the North Channel in England and has also become the first swimmer to swim across the Scotland-Ireland North Channel at the age of 14.