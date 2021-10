90 வயதில் பஞ்சாயத்து தலைவர் தேர்தலில் வெற்றி.. எதிர்த்தவர்களுக்கு டெபாசிட் காலி.. அசர வைத்த பாட்டி!

Thirunelveli

oi-Rayar A

நெல்லை: ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் பஞ்சாயத்து தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிட்ட 90 வயது மூதாட்டி வெற்றி பெற்றார். தமிழகத்தில் காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி நெல்லை, தென்காசி, ஆகிய 9 மாவட்டங்களில் அக்டோபர் 6-ம் தேதி மற்றும் 9-ம் தேதிகளில் இரண்டு கட்டங்களாக உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெற்றது.

138 மாவட்ட கவுன்சிலர், 1,375 ஒன்றிய கவுன்சிலர், 2,779 கிராம ஊராட்சி தலைவர், 19,686 கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பதவிகளுக்கு வாக்குப்பதிவு நடந்த நிலையில் நேற்று வாக்கு எண்ணிக்கை விறுவிறுப்பாக நடந்தது.

உலகம் முழுவதும் தீவிரமாக பரவும் கொரோனா.. இதுவரை பேர் 216,706,639 டிஸ்சார்ஜ்.. 4,880,615 பேர் பலி

English summary

The 90-year-old woman who contested for the post of panchayat chief in the rural local elections has won. The DMK has won the local body elections as well as the assembly elections