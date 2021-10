அனைத்து பேருந்துகளுக்கும் கதவு எவ்வளவு முக்கியம்.. இந்த வீடியோவை பாருங்கள்.. கலங்கும் கல்யாண வீடு

Thirunelveli

தென்காசி: தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன் கோவில் அருகே பேருந்தில் இறங்குவதற்காக இருக்கையில் இருந்து எழுந்த பெண், எதிர்பாராதவிதமாக தவறி விழுந்தார். இதில் அவர் படுகாயம் அடைந்து உயிரிழந்தார். பேருந்துகளில் கதவு இருந்திருந்தால் அவர் உயிரிழந்திருக்க மாட்டார். பேருந்துகள் அனைத்திலும் கட்டாயம் கதவு பொறுத்த அரசு சட்டம் இயற்ற வேண்டும்.

ஓடும் பேருந்தில் இருந்து தடுமாறி கீழே விழுந்த பெண்... பதறவைக்கும் சிசிடிவி காட்சி

தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன்கோவில் அருகே திருவேங்கடத்தில் இருந்து கழுகு மலைக்கு தனியார் பேருந்து ஆட்களை ஏற்றிக் கொண்டு நேற்று முன்தினம் சென்று கொண்டிருந்தது. அதில் தென்காசி மாவட்டம் குருவிகுளம் அருகே உள்ள ராமலிங்கபுரம் தீப்பெட்டி ஆபீஸ் பின்புறமுள்ள காலனி பகுதியை சேர்ந்த மகேஸ்வரி (46) என்ற பெண் ஏறி உள்ளார்.

தனது மகளின் திருமணத்திற்காக கழுகுமலையில் இருந்து பொருட்களை வாங்கிக்கொண்டு தனியார் பேருந்தில் பயணித்த மகேஸ்வரி சொந்த ஊரான ராமலிங்கத்தில் இறங்குவதற்காக இருக்கையில் இருந்து எழுந்தார். அப்போது பேருந்தின் வேகம் காரணமாக எதிர்பாராதவிதமாக அவர் கம்பியை படிக்க முடியாமல் நிலை தடுமாறி பேருந்தின் முன்பக்க படிக்கட்டு வழியாக கீழே விழுந்து விபத்து ஏற்பட்டதில் அவருக்கு தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது.

watch: This video highlights the need for doors in all buses.A woman would have survived if the bus had a door in Tenkasi.