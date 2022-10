பாஜக, என்.ஐ.ஏ முபினுக்கு பயிற்சி கொடுத்ததாக ஒரு தகவல் பரவுதே.. ஆளுநர் பேச்சு பற்றி அப்பாவு ‘பொளேர்’!

Thirunelveli

நெல்லை : கோவை கார் வெடிப்பு சம்பவத்தில் தடயங்கள் அழிக்கப்பட்டு விட்டதாக எந்த ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி கூறியுள்ளார் என தமிழக சட்டப்பேரவை சபாநாயகர் அப்பாவு கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

கோவை கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு சம்பவம் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கும் நிலையில், இந்தச் சம்பவம் குறித்து தமிழக ஆளுநர் பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த வழக்கு விசாரணையை என்.ஐ.ஏவுக்கு மாற்ற ஏன் தாமதம் என ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி கேள்வி எழுப்பி இருந்தார். இதற்கு சபாநாயகர் அப்பாவு பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

நெல்லை மாவட்டம் பணகுடியில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த சபாநாயகர் அப்பாவு, ஆளுநர் பேச்சு குறித்த கேள்விக்கு பதில் அளித்துள்ளார்.

English summary

TN Assembly Speaker Appavu has questioned that on the basis of which sources Tamil Nadu Governor RN Ravi has said that traces of the Coimbatore car blast incident have been destroyed.