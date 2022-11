பணம் தீர்ந்ததும்.. பஸ் நிலையத்தில் "மூதாட்டியை" வீசி சென்ற உறவினர்கள்.. அதிர்ந்த நெல்லை

Thirunelveli

oi-Jackson Singh

திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலியில் மூதாட்டி ஒருவரின் சேமிப்புப் பணம் தீரும் வரை, அவருடன் ஒட்டிக்கொண்டிருந்த உறவினர்கள் காசு தீர்ந்ததும் அவரை தெருவில் வீசிச் சென்ற சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பணம் என்ற காகிதத் தாளுக்கு இருக்கும் மரியாதை கூட, உயிருடன் நடமாடும் மனிதர்களுக்கு இல்லை என்ற உண்மையை இந்தச் சம்பவம் முகத்தில் அடித்ததை போல உணர்த்தியுள்ளது.

தற்போது உணவு கூட இல்லாமல் நிர்கதியாக இருக்கும் அந்த மூதாட்டியை முதியோர் இல்லத்தில் சேர்க்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.

English summary

In Tirunelveli, an elderly woman was thrown out on the street by her relatives who were clinging to her until her savings ran out.