ராணுவத்தில் பலியானால் கூட மனசு ஆறியிருக்கும்.. அநியாயமா கொன்னுட்டாங்களே.. நெல்லை மாணவர் தாய் கண்ணீர்

Thirunelveli

oi-Vishnupriya R

நெல்லை: என் மகனை நாட்டுக்காக இழந்திருந்தால் கூட பெருமை அடைந்திருப்பேன் என நெல்லையில் பள்ளி மாணவன் அடித்து கொல்லப்பட்ட விவகாரத்தில் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தாய் கண்ணீர் பேட்டி அளித்துள்ளார்.

நெல்லை மாவட்டம், பாப்பாக்குடி பகுதியை சேர்ந்த முருகன் என்பவர் மகன் செல்வ சூர்யா (17). பள்ளக்கால் புதுக்குடி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பிளஸ் 2 படித்து வந்தார்.

6-8 மணி நேர மின் தடை.. இருளில் மூழ்கிய வடமாநிலங்கள்.. குஜராத், உ.பி, ம.பியில் நிலைமை மோசம்.. பின்னணி

இந்த நிலையில் சாதி ரீதியாக ஏற்பட்ட கோஷ்டி மோதலில்அதே பள்ளியல் பிளஸ் 1 படிக்கும் மூன்று மாணவர்களால் அடித்து கொல்லப்பட்டார். இதையடுத்து மூன்று மாணவர்களையும் போலீஸார் கைது செய்து சிறுவர் கூர்நோக்கு இல்லத்தில் சேர்த்தனர்.

English summary

Mother says if she would have been happy if my son died in army. Her son stabbed to death by 3 students.