நெல்லையில் கோர விபத்து.. 2 மாணவிகள் உள்ளிட்ட மூவர் பலி!

Thirunelveli

oi-Rajkumar R

திருநெல்வேலி: நெல்லையில் டயர் வெடித்த கார் நிலைதடுமாறிச் சென்று சாலையின் எதிர்ப்புறம் வந்து கொண்டிருந்த இருசக்கர வாகனம் மீது மோதிய விபத்தில் இரு அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மாணவிகள் உள்ளிட்ட மூன்று பேர் சம்பவ இடத்திலேயே துடிதுடித்து உயிரிழந்தனர்.

தென்காசி மாவட்டம் கடையநல்லூரைச் சேர்ந்த 21 வயதான திவ்யபாலா, பாவூர்சத்திரம் அருகே ஆவுடையனூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த திவ்யா காயத்ரி ஆகியோர் நெல்லை அரசு மருத்துவகல்லூரி மருத்துவமனையில் எம்பிபிஎஸ் படித்து வருகின்றனர்.

இவர்கள் இருவரும் மதுரையைச் சேர்ந்த பிரிட்டோ ஏஞ்சலின் ராணி என்பவருடன் ஒரே இருசக்கர வாகனத்தில் கேடிசி நகரில் இருந்து ரெட்டியார்பட்டி நோக்கி இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தனர்.

புயல் வலுவிழக்கும்... தென் மாவட்டங்களில் 5 நாட்களுக்கு வெளுத்து வாங்கப்போகும் கனமழை

English summary

Three or three people, including two government medical college students, were killed when a car with a flat tire overturned near Tirunelveli and collided with a two-wheeler coming from the opposite direction.